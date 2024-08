Fußball – Kreisliga B 2 – Vorschau: Dreikampf an der Spitze ist zu erwarten

Dreikampf an der Spitze ist zu erwarten

1 Das Duell zwischen dem TSV Köngen II und dem FV Plochingen II wird es in der kommenden Saison wieder geben – dieses Mal nur eine Spielklasse tiefer. Foto: /Robin Rudel

Die Verantwortlichen in der Fußball-Kreisliga B 2 haben Notzingen sowie die beiden KLA-Absteiger als Meisterfavoriten auf dem Zettel.











Lässt man den Blick auf das Starterfeld der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, zur Saison 2024/2025 schweifen, dann stechen vor allem zwei Dinge direkt hervor: Zum einen sind nun 15 Teams, statt in der vergangenen Saison 13 vertreten, und zum anderen tauchen drei neue Namen auf. Der TV Hochdorf II, der in der Vorsaison noch als Flex-Mannschaft aktiv war, spielt künftig als SGM Hochdorf/Schlierbach. Im SV Mettingen II sowie der SGM Wernauer SF / Westcity United Esslingen FC treten zwei neue Teams in Erscheinung. Vor allem die Rückkehr der Wernauer Sportfreunde, die sich nach fünfjähriger Abstinenz im Fußball-Bereich mit den als Futsaler bezeichneten Spielern des neu gegründeten Vereins Westcity United aus Esslingen zusammentun, hatte keiner auf dem Zettel.