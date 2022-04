Der TSV Scharnhausen holt sich durch ein 3:3 im Nachbarschaftsduell einen Zähler: Frust hier, Zufriedenheit dort.















Freude und Enttäuschung über das Unentschieden gab es nach dem Spiel in der Kreisliga B, Staffel 2, zwischen dem TSV Scharnhausen und dem TB Ruit bei den Zuschauern, aber auch bei den Trainern. „Wir haben uns heute selbst geschlagen,“ so lautete das enttäuschte Fazit von Ruits Coach Pascal Rückle. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt und hatten die besseren Möglichkeiten“. Auch in der zweiten Hälfte waren wir eigentlich stärker und dürfen die 3:1-Führung nicht mehr hergeben. Hochzufrieden mit der Leistung seines Teams und dem einen Punkt war hingegen Scharnhausens Trainer Tommy Ungureanu.