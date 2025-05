Fußball – Kreisliga B 2: Tabellenführer FV Plochingen II tut sich im Spitzenspiel schwer

1 Plochingens Nico Egger (Bildmitte) versucht beim Eckball noch seinen Kopf dazwischen zu bekommen. Foto:

Im Top-Spiel der Kreisliga B, Staffel 2, trennen sich die Fußballer des Tabellenführers FV Plochingen II und des Zweiten TSV Notzingen mit 2:2.











In der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, ging der FV Plochingen II mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf den Tabellenzweiten TSV Notzingen als Favorit in das Spitzenspiel. Für Notzingen ging es in diesem Spiel darum, den 2. Platz in der Tabelle und damit den Aufstiegsrelegationsrang für sich zu sichern. Deshalb hatten sie sich einen Sieg fest vorgenommen. Am Ende kam aber nur ein 2:2 (2:1)-Unentschieden dabei heraus. Plochingen tat sich in der Begegnung schwer, bleibt mit dem Remis aber fast uneinholbar Tabellenführer und damit Aufsteiger in die Kreisliga A.