1 Zum Ostfildern-Derby treffen die Erste des TB Ruit und der TV Nellingen II (grüne Trikots) in der bevorstehenden Saison in der Kreisliga B 2 nicht mehr aufeinander. Foto: /Herbert Rudel

In der Kreisliga B 2 gelten der TB Ruit, der TSV Notzingen und der TSV Deizisau als Favoriten. Zwei von ihnen nehmen diese Rolle an.















Die Zeit der spielplanbedingten Sonntagsausflüge in den Kirchheimer Raum ist vorbei. Die Staffel 2 der Kreisliga B kickt – nach einer Saison auf teils ungewohnten Fußballplätzen – wieder in ihrem „Esslinger Revier“. Kleiner ist das Starterfeld auch geworden, statt 16 Teams sind es nur noch deren 13. Einfacher wird es deshalb aber nicht, den Sprung in die A-Klassigkeit zu schaffen. Die Zusatzchance über die Relegation fällt weg, von daher muss für den Aufstieg schon die Meisterschaft her.