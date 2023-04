1 Michele la Mendola vom FVP II auf dem Weg zum 4:1 für seine Mannschaft. Foto: /Herbert Rudel

Im Topspiel der Kreisliga B 2 bezwingen die Fußballer des FV Plochingen II den TB Ruit klar mit 6:1 und sind damit neuer Tabellendritter – bei noch zwei Spielen Rückstand.















„Wir sind alle Plochinger Jungs“, so hallte es nach der Spitzenbegegnung über das Plochinger Sportgelände. Soeben hatte in der Staffel 2 der Kreisliga B der FV Plochingen II den TB Ruit mit 6:1 (2:1) besiegt und dadurch mit diesem die Tabellenplätze getauscht. Rundum zufrieden war nach der Partie der Plochinger Spielertrainer Daniel Maibach. „Ich bin glücklich und denke, dass es ein verdienter Erfolg ist. Vielleicht klappt es ja in dieser Saison mit dem Aufstieg. Unsere Ausgangsbasis ist jedenfalls gut“, so sein abschließendes Fazit.