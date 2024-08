Fußball – Kreisliga B 2: Die Wernauer SF sind wieder da

1 SGM-Kapitän Giuseppe Caliendo (am Ball) geht als Führungsspieler voran. Foto: /Herbert Rudel

Die Wernauer Sportfreunde sind nach dem Zusammenschluss mit dem Esslinger Verein Westcity United FC als SGM zurück auf den Fußballplätzen der Kreisliga B 2.











Es wird wieder Fußball gespielt im Sportgelände im Neckartal. Denn wer künftig sonntagnachmittags am dortigen Stadion vorbeiläuft, kann den Wernauer Sportfreunden bei ihren Partien in der Kreisliga B 2 zuschauen. Nach fünf Jahren Abstinenz sind die WSF-Kicker zurück auf der regionalen Fußballbühne und gehen als Spielgemeinschaft mit den Futsalern des Esslinger Vereins Westcity United FC an den Start. „Es waren Unstimmigkeiten zwischen der Vereinsleitung, dem Trainer und der Mannschaft, die letztlich 2019 dazu führten, dass sich das Wernauer Team auflöste und sich einige Spieler dem TSV Wernau anschlossen“, erklärt WSF-Abteilungsleiter Michael Thon, der damals noch als Spieler für die Sportfreunde aktiv war. Eine Vereinsverschmelzung mit dem TSV und anderen Wernauer Clubs stand auch mal im Raum. Die Vereine wurden sich jedoch aufgrund von mehreren unterschiedlichen Punkten – unter anderem wegen eines gemeinsamen Namens – nicht einig und die Fusion scheiterte.