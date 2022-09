1 Wie Dzemal Kulijici (Nummer 10) gegen Philipp Schmid kommt der SC Altbach in Wolfschlugen ins Straucheln. Foto: / Herbert Rudel

Der TSV Wolfschlugen gewinnt zum dritten Mal in Folge und wahrt seine weiße Weste. Altbach kommt erst spät zum Anschlusstreffer.















Link kopiert

In einer hart umkämpften Fußballpartie in der Kreisliga B, Staffel 1, bezwang der TSV Wolfschlugen den SC Altbach mit 2:1 und bleibt damit auch im dritten Spiel in Folge siegreich. Für den SC Altbach war es nach zwei Siegen zum Saisonstart die erste Niederlage.