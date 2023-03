In den Staffeln 1 und 2 der Fußball B-Liga beginnt am Sonntag der reguläre Spielbetrieb wieder. In der B 2 ist mit dem TSV Ötlingen beim vorgezogenen Start am vergangenen Wochenende ein Aufstiegskandidat gleich mal ins Straucheln geraten: ein Fingerzeig für alle Favoriten.