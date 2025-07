Fußball – Kreisliga B 1: SC Altbach will das Fahrstuhl-Image ablegen

1 Die Altbacher Fußballer feiern den Aufstieg in die Kreisliga A am vorletzten Spieltag nach dem 3:1-Sieg bei der TSG Esslingen II. Foto:

Die Kreisliga-B-1-Kicker des SC Altbach feiern den Meistertitel sowie den Wiederaufstieg in die A-Liga. Das Team will nun den Lernprozess mit dem Trainerduo vorantreiben.











Den Fahrstuhl in die Fußball-Kreisliga A nehmen und dann auch oben bleiben. Das versuchten die Fußballer des SC Altbach von Runde zu Runde, scheiterten aber bislang an diesem Unterfangen. Nach der Saison 2021/2022 stiegen die Altbacher in die B-Liga ab, schafften den Wiederaufstieg, um dann wieder den Gang in die unterste Spielklasse anzutreten. Dieser Turnus wiederholte sich. Nun schafften es die SCA-Kicker erneut, sich in der abgelaufenen Runde den souveränen Meistertitel zu sichern und den Aufstieg in die Kreisliga A 1 zu feiern. „Wir wussten ja schon vor dem letzten Spieltag, dass wir Erster bleiben werden. Das war gut, so hatten wir im letzten Heimspiel Planungssicherheit für unsere Feier“, sagt Altbachs Teammanager Robin Prokein mit einem Lächeln.