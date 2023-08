1 Die Wege des TV Hochdorf (links, Sebastian Kuhn) und des SV Mettingen (Sergi Alcala Santiago) haben sich getrennt. Der SVM muss wieder in der Kreisliga B 1 ran Foto: /Herbert Rudel

„Vordere Plätze“ streben in der Staffel 1 der Kreisliga B gleich mehrere Fußballteams an. Das Ziel Meisterschaft formuliert aber, zumindest öffentlich, niemand.















Aus dem Fenster lehnt sich keiner, Kampfansagen bleiben aus: Vor dem Start in die Fußballsaison 2023/2024 regiert in der Staffel 1 der Kreisliga B in erster Linie vornehme Zurückhaltung. Damit wird es am Sonntag, wenn die ersten Partien der Punktspielrunde angepfiffen werden, zwar vorbei sein, doch das Feld – davon gehen alle aus – wird sich erst einmal sortieren müssen. Das kann durchaus eine Weile dauern.