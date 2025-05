Fußball – Kreisliga B 1: Hamdi Dagdelen wird Trainer des TSV Wäldenbronn-Esslingen

1 Der TSVW stellt die Weichen für die kommende Runde. Von links: Neu-Coach Hamdi Dagdelen, Abteilungsleiter Fabian Keller und Co-Trainer Teyfik Dagdelen. Foto: TSV Wäldenbronn-Esslingen

Die Kicker des TSV Wäldenbronn-Esslingen aus der Kreisliga B 1 präsentieren in Hamdi Dagdelen einen neuen Trainer für die kommende Runde. Indes verliert der TSV RSK.











Die Saison ist für die Kreisliga-B-1-Fußballer des TSV Wäldenbronn-Esslingen (Rang neun) zwar noch nicht ganz zu Ende, aber der Club stellt schon einmal die Weichen für die kommende Runde. Hamdi Dagdelen wird im Sommer den Trainerposten übernehmen, sein Bruder Teyfik Dagdelen wird Co-Trainer. Hamdi Dagdelen folgt damit auf Enver Alper, der dem TSVW als Spieler erhalten bleibt. „Er passt mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit bestens in unser Team“, sagt TSVW-Abteilungsleiter Fabian Keller. Hamdi Dagdelen ist in der Region kein Unbekannter: Er kickte unter anderem für den TSV Scharnhausen, den FV Neuhausen in der Bezirksliga sowie in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers. Zuletzt trainierte er die Sportfreunde Stuttgart in der Kreisliga A.