Dreikampf an der Spitze wird erwartet

1 In der vergangenen Saison trafen der SC Altbach und Odyssia Esslingen (in schwarz) noch in der A-Liga aufeinander. Ein Wiedersehen gibt es jetzt eine Etage tiefer. Foto: hr/Herbert Rudel

In der Staffel 1 der Kreisliga B haben die Verantwortlichen der anderen Teams den SC Altbach, den TSV Wolfschlugen und Odyssia Esslingen auf dem Zettel. Um die Spitzenposition wird ein Dreikampf erwartet, mit dem TSV Denkendorf II in Lauerstellung.















Link kopiert

Ginge es nach den Vorstellungen der Trainer, Spielleiter und Abteilungsleiter, bliebe in der Kreisliga B 1 das hintere Drittel der Tabelle verwaist. Zusammengefasst – und naturgemäß – wollen die Clubs entweder „oben mitspielen“ oder aber am Ende der Saison zumindest „einen einstelligen Tabellenplatz“ belegen. Sprich: Zwischen Rang 10 und 16 würde gähnende Leere herrschen, was – naturgemäß – aber nun mal nicht möglich ist.