1 Die Kugel wollte bei der Partie in Sirnau einfach nicht ins Tor. Foto: EZ/Archiv

Die Zweite des TSV Denkendorf kommt in der Kreisliga B 1 bei bei der SG Eintracht Sirnau II über 0:0 nicht hinaus – und verliert zwei Zähler auf die Spitze.















In der Kreisliga B 1 hat es die Zweite der SG Eintracht Sirnau ihrer Ersten, die in der Kreisliga A spielt, vorgemacht, wie man gegen einen Favoriten ein Unentschieden holt. Zuerst nämlich trotzte die SGE-Reserve der zweiten Mannschaft des TSV Denkendorf den ersten zwei Zähler ab. Das Team von Coach Julian Lorch hatte bis dahin nämlich alle seine Ligaspiele gewonnen. Später tat es die Sirnauer Erste in der Kreisliga A dann ihrer Zweiten gleich und erzwang ein 0:0 gegen Tabellenführer TV Unterboihingen. In der B 1 wiederum liegt der TSV Wolfschlugen, der mit 2:0 beim GFV Odyssia Esslingen die Oberhand behielt, weiterhin auf Platz eins – nunmehr mit zwei Punkten vor den Denkendorfern.