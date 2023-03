Wendlingen verliert mit 1:2. TSG Esslingen bleibt durch einen souveränen 6:0-Sieg oben dran.















Auch gegen den Nachbarn am Neckar TSV Wernau hat der TSV Wendlingen nicht gewonnen und nun bereits fünf Spiele in Folge keinen Sieg eingefahren. Das Team von Coach Ulrich Thon rutschte auf einen Abstiegsplatz. Mit dem dritten Dreier in Folge verbesserten sich die Wernauer auf den fünften Platz.