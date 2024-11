1 VfBR-Spielertrainer Moritz Gutmann gewinnt den Zweikampf in der Luft. Foto: /Robin Rudel

Der TSV Wernau unterliegt dem VfB Reichenbach mit 1:2 und verpasst den Anschluss an das obere Tabellendrittel.











Durch den 2:1 (2:1)-Erfolg beim TSV Wernau bleibt der VfB Reichenbach in der Fußall-Kreisliga A auf dem zweiten Tabellenplatz – weiterhin mit einem Punkt Vorsprung vor dem Dritten TSV Denkendorf. Die Wernauer wären bei einem Sieg an den oberen Plätzen der Tabelle drangeblieben, fallen so aber auf Rang sechs zurück.