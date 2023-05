1 Moritz Gutmann (links), hier während eines Auftritts mit dem SV Ebersbach in Köngen, steigt im Sommer beim VfB Reichenbach als Spielertrainer ein. Foto: /Herbert Rudel

Der frühere Oberliga-Fußballer Moritz Gutmann wird in der kommenden Saison Coach des VfB Reichenbach. Der Kontakt besteht schon länger.















Die Kreisliga-A-Fußballer des VfB Reichenbach haben einen Nachfolger für das am Saisonende scheidende Trainer-Urgestein Iaoannis Fotarellis gefunden – und der Name Fotarellis spielt dabei eine Rolle. Moritz Gutmann, der im Moment für den Bezirksligisten SV Ebersbach kickt, übernimmt die Rolle des Spielertrainers. Er ist der Trauzeuge von Fotarellis’ Sohn Anthony, den er in Zukunft trainieren wird. Kontakt zum Verein gibt es schon länger, auch weil weitere Freundschaften bestehen.