1 0:1 – Wendlingens Torhüter Tom Hohlfeld schaut dem Ball hinterher. Foto: /Robin Rudel

Der TV Unterboihingen gewinnt das Stadtderby der Kreisliga A mit 2:0 und bleibt an der Spitze.















„Derbysieger, Derbysieger, TVU“, sangen lautstark die Unterboihingener Fans nach Ende des Stadtderbys in der Fußball-Kreisliga-A, Staffel 1, das der TV Unterboihingen mit 2:0 (0:0) für sich entschieden hatte. Die Spieler des TSV Wendlingen hingegen verließen mit hängenden Köpfen den Platz, denn sie hatten nicht nur verloren, sondern fühlten sich ungerecht behandelt. Grund dafür war eine Hinausstellung gegen Felix Alt (65.). „Diese rote Karte war ganz und gar nicht berechtigt und war letztendlich aus meiner Sicht spielentscheidend“, ereiferte sich Wendlingens Trainer Ulrich Thon. „Wir mussten durch die Hinausstellung fast 30 Minuten in Unterzahl spielen, was letztendlich zum Sieg von Unterboihingen geführt hat.“ Tatsächlich war es eine sehr harte Entscheidung, denn es war zwar ein Foul, aber Alt war in dieser Situation nicht der letzte Mann.