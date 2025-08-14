Fußball – Kreisliga A: VfBOEZ verstärkt das Trainerteam mit einem Futsal-Spieler
Das Trainertrio des VfB Oberesslingen/Zell, von links: David Ulbrich, Patrik Leovac, Konstantinos Kostidis. Foto: oh

Der ehemalige Futsal-Profi Konstantinos Kostidis verstärkt das Trainerteam des Fußball-A-Ligisten VfB Oberesslingen/Zell.

Sie haben eine Saison lang beim VfB Oberesslingen/Zell zusammen gekickt. Dann haben sich ihre Wege getrennt. Urgestein Patrik Leovac ist bei den Kreisliga-A-Fußballern seither zum Spielertrainer aufgestiegen, Konstantinos Kostidis wurde mit 29 Jahren Futsal-Profi. Jetzt, Kostidis ist mittlerweile 35, arbeiten sie wieder beim VfBOEZ zusammen – auf dem Platz und im Trainerteam mit David Ulbrich. Seine Ideen aus dem Futsal bringt Kostidis bereits ein. Beim Pflichtspielauftakt am Samstag (15 Uhr) in der 2. Runde des Bezirkspokals gegen den TSV Oberensingen II kann er aufgrund eines gebrochenen Fingers allerdings noch nicht auf dem Platz helfen.

