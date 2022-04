VfBO ist ASV in allen Belangen unterlegen

1 Christoph Seifried, Luca Richter, Max Schmid und Elias von Kirchbach (von links) jubeln über den unerwartet deutlichen ASV-Sieg. Foto: /Herbert Rudel

Die auch in dieser Höhe verdiente 1:6-Niederlage gegen den ASV Aichwald ist für den VfB Oberesslingen/Zell ein Rückschlag im Kampf um Platz zwei.















Im Nachhinein wären die Kreisliga-A-Fußballer des VfB Oberesslingen/Zell bestimmt froh gewesen, wenn das Verfolgerduell der Staffel 1 gegen den ASV Aichwald wie so mach anderes Spiel an diesem Sonntag witterungsbedingt nicht angepfiffen worden wäre. Auch wenn die Bedingungen auf dem Kunstrasen in Esslingen-Zell gut waren und kein Schnee mehr weit und breit zu sehen war, kam der VfBO gegen den ASV mächtig ins Schlingern: Es setzte eine herbe 1:6 (0:4)-Klatsche gegen den unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Aufstiegsrelegationsrang zwei.