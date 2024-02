Fußball – Kreisliga A: VfBO erkämpft sich ein Unentschieden

1 Tohuwabohu im Esslinger Strafraum: TSG-Keeper Robin Harnisch behält die Übersicht. Foto: /Robin Rudel

A-Ligist TSG Esslingen lässt beim VfB Oberesslingen/Zell Punkte liegen, muss sich mit einem 0:0 begnügen und verliert vorerst die Tabellenführung.











Als Tabellenführer und klarer Favorit wollte die TSG Esslingen zu Gast beim VfB Oberesslingen/Zell in der Fußball-Kreisliga A drei weitere Punkte mit nach Hause nehmen, um die Spitzenposition zu verteidigen. Doch die TSG tat sich beim Rückrundenauftakt schwerer als der VfBO, der vergangene Woche bereits ein Nachholspiel hatte und so sahen die Zuschauer am Ende ein 0:0-Unentschieden.