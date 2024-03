Fußball-Kreisliga A: VfB Reichenbach: Die Arbeit trägt Früchte

1 Moritz Gutmann (rechts) während des Hinspiels gegen den FV Plochingen II. Foto: /Herbert Rudel

Warum die Fußballer des VfB Reichenbach in der Kreisliga A nicht mehr nur vorne mitspielen, sondern zurzeit ganz oben stehen.











Für die nächsten Spiele wechselt Moritz Gutmann erneut die Perspektive. In der vergangenen Saison lief er als Fußballer des SV Ebersbach über den Bezirksliga-Rasen. Im Sommer übernahm er das Kreisliga-A-Team des VfB Reichenbach als Spielertrainer. In der Begegnung am Sonntag (13 Uhr) beim FV Plochingen II aber kann sich der 31-Jährige ganz auf das Coaching an der Seitenlinie konzentrieren. Denn zuletzt beim 2:0-Sieg beim TSV Wendlingen erzielte er erst ein Tor und sah dann die rote Karte wegen groben Foulspiels. „Die hätte nicht jeder gegeben, aber ich habe es gleich akzeptiert“, sagt Gutmann etwas zerknirscht – und hofft, dass die Mannschaft auch ohne ihn Saisonsieg Nummer 14 holt.