1 Wendlingens Andreas Bouroutzis (links) und Denkendorfs Cedric Stedler steigen hoch zum Ball. Foto: /Robin Rudel

Der TSV Wendlingen und der TSV Denkendorf trennen sich nach einem intensivem Kreisliga-A-Spiel mit 1:1.

Wendlingen - Zwei Trainer, zwei Vereine – und nahezu die gleichen Aussagen vor dem 4. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Sowohl Markus Hammel vom TSV Wendlingen als auch sein Pendant Klaus Schipke vom TSV Denkendorf sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden und wollen primär ihre jeweils jungen neuen Spieler einbauen und dann schauen, was möglich ist. Schipke sieht aber durchaus das Potenzial in seinem Team, oben mitzuspielen und „den ein oder anderen Favoriten zu ärgern“.