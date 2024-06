Fußball – Kreisliga A: Ungeschlagen-Serie führt zum Titel

1 Die Zuschauer im Rücken: Die Berkheimer Fußballer feiern den Meistertitel in der Kreisliga A, den Aufstieg in die Bezirksliga – und ihre starke Rückrunde. Foto: /Robin Rudel

Der TSV Berkheim gewinnt das Heimspiel gegen den Konkurrenten VfB Reichenbach mit 3:1, feiert die Kreisliga-A-Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Bezirksliga und bleibt somit auch in Spiel 17 ungeschlagen.











Als Berkheims Mittelfeldspieler Tobias Beck eine halbhohe Flanke von außen in die Mitte des Strafraums brachte und sein TSV Kollege Lukas Tihanyi diese per Kopf zum 3:1 (0:1)-Endstand für den Fußball-A-Ligisten TSV Berkheim gegen den Kontrahenten VfB Reichenbach verwertete, rissen die TSV-Auswechselspieler die Hände in die Luft und zogen ihre Meister-Shirts über.