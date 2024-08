Fußball-Kreisliga A: Unentschieden im Duell der Aufstiegsaspiranten

1 Voller Einsatz: Alican Satsu (links) stoppt Ahmet Ince. Foto: /Herbert Rudel

In einer hitzigen und ausgeglichenen Partie trennen sich der VfB Oberesslingen/Zell und der VfB Reichenbach im Kreisliga-A-Duell 1:1.











Sowohl VfB Oberesslingen/Zell als auch der VfB Reichenbach zählen in dieser Saison zu den Aufstiegsfavoriten der Fussball-Kreisliga A1. Dabei zählt der VfB aus Reichenbach zu den Topfavoriten, der VfB von Oberesslingen/Zell zu den „Aufstiegsaspirant in Lauerstellung“. OEZ-Coach Patrik Leovac „würde das so unterschreiben“, wie er vor dem direkten Duell sagte. Am 1. Spieltag der Saison trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.