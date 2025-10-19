Fußball – Kreisliga A: TSV Wernau untermauert seine Ambitionen

1 Wernaus zweifacher Torschütze Philipp Skala (links) im Kampf um den Ball mit dem TSG-Spieler Stephen Opare (am Ball). Foto: Michael Treutner

Auf dem Kehlenberg gewinnt der TSV Wernau im Spitzenspiel gegen die TSG Esslingen am Ende deutlich mit 4:0 und setzt sich damit oben fest.











In Wernau trafen die zwei derzeit besten Teams der Fußball-Kreisliga A aufeinander: Der TSV Wernau als Zweiter und die TSG Esslingen (Erster). Beide Vereine waren vor dem Spieltag punktgleich und nur durch die Tordifferenz getrennt. Letztlich entschieden die Wernauer die Standortbestimmung klar mit 4:0 (1:0) für sich und sind nun Vierter – aufgrund der Tabellenkorrektur des WFV. Die Esslinger fielen auf Rang drei zurück. Allerdings liegen die ersten sechs Teams lediglich drei Punkte auseinander. Ein enges Rennen, zumindest unter diesen sechs Mannschaften, zeichnet sich ab. „Das war eine Ansage an die Konkurrenz. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Wernaus Spielertrainer Martin Notz. Den Erfolg bezeichnete er als verdient. Und weiter: „Wir wollten oben mitspielen und möchten uns dort jetzt weiter festsetzen“.