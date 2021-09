Die Wernauer liegen mit 0:2 zurück, gewinnen aber noch mit 5:2. Auch der VfB Oberesslingen/Zell überzeugt.

Esslingen - Was lehrt uns der 2. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A? Aufgeben gilt nicht. Das zumindest hat der TSV Wernau im Spiel der Staffel 1 gegen den TSV Oberensingen gezeigt, als sie die Rote Karte für Nils Gelewski in der 21. Minute wegsteckten und dann auch noch einen 0:2-Pausenrückstand. Nach dem Wechsel drehte die Mannschaft so richtig auf und gewann am Ende noch klar mit 5:2.