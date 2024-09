Fußball-Kreisliga A: TSV RSK und TSG Esslingen: unterschiedliche Richtungen

1 Tilman Weißenborn weiß, wo er mit dem Ball hin will. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV RSK Esslingen siegt in der Fußball-Kreisliga A bei der TSG Esslingen deutlich mit 5:2. Für die TSG bleibt auch der vierte Spieltag ohne Punkte.











Link kopiert

In der Fußball-Kreisliga-A Kassierte die TSG Esslingen eine – weitere – kleine Klatsche. Im Spiel gegen den TSV RSK Esslingen wurden die Zollberger klar mit 2:5 (2:3) abgefertigt. Für die beiden Esslinger Mannschaften geht es tabellenmäßig in unterschiedliche Richtungen: Während die TSG nach vier Niederlagen in Folge weiterhin ohne Punkte auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, rückt der Bezirksliga-Absteiger TSV RSK nach einem Unentschieden und drei Siegen und mit nun 10 Punkten in der Tabelle von Platz sechs auf drei vor.