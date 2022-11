1 Torschützen im Zweikampf: Denis Prekaj (vorne) und Till Hammerle. Foto: /Robin Rudel

Ein verschossener Strafstoß in der Nachspielzeit verhindert ein gerechtes Unentschieden. TSG Esslingen siegt 2:1.















Wäre der Hand-Elfmeter in der 93. Minute von TSV-RSK-Stürmer Tilman Weißenborn im Kasten der TSG Esslingen versenkt worden, wäre es im Stadtderby und Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga-A das Tor zum gerechten 2:2 gewesen. Aber Weißenborn scheiterte an Keeper Robin Harnisch – so siegte die TSG mit 2:1 (0:0) beim TSV RSK, nahm drei Punkte mit auf die andere Neckarseite und bleiben punktgleich mit Tabellenführer TV Unterboihingen Zweiter. Am kommenden Sonntag trifft sich das Spitzenduo auf dem Zollberg.