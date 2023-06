1 Siegtorschütze Tilman Weißenborn (links) bei einer Chance des TSV RSK. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV RSK Esslingen gewinnt gegen den TV Nellingen mit 2:1 und sichert sich dadurch einen Spieltag vor Ende der Saison den Aufstiegsrelegationsplatz.















„Es war ein unfassbares, herzzerreißendes und nicht immer schönes Fußballspiel, was meine Jungs gezeigt haben“, sagte Trainer des TSV RSK Esslingen, Florian Burkhardt, kurz nach der Partie. Und fasste somit den 2:1 (0:1)-Sieg seines Teams gegen den TV Nellingen in der Fußball-Kreisliga A zusammen. Mit diesem Ergebnis haben die Esslinger nun vier Punkte Vorsprung vor dem Tabellendritten, der TSG Esslingen, und sicherten sich dadurch einen Spieltag vor Ende der Saison den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Bezirksliga.