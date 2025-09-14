Fußball – Kreisliga A: TSV RSK Esslingen: Ein Sieg der Moral in Unterzahl

1 TSV-RSK-Spieler Maurice Regber verwandelt den Elfmeter zum 4:1 – und wird von seinen Teamkollegen gefeiert. Foto: Michael Treutner

Der TSV RSK Esslingen gewinnt das Aufsteiger-Duell mit 4:2 gegen den TSV Denkendorf. Beide stehen mit sechs Punkten im Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga.











Beim mit Spannung erwarteten Aufsteiger-Duell in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem TSV RSK Esslingen und dem TSV Denkendorf gab es beim 4:2 (2:1)- Erfolg der Heimmannschaft für die zahlreichen Zuschauer eine ganze Menge zu sehen. Von den sechs Toren fielen drei durch Elfmeter und es gab eine rote Karte. Schiedsrichterin Lilly Temme aus Tübingen, die von allen Seiten gelobt wurde, empfahl sich in diesem Spiel in ihrer ersten Bezirksliga-Saison durch ihre klaren Ansagen sowie ihr konsequentes Handeln für Weiteres.