Fußball – Kreisliga A: TSV RSK Esslingen: Ein Sieg der Moral in Unterzahl
1
TSV-RSK-Spieler Maurice Regber verwandelt den Elfmeter zum 4:1 – und wird von seinen Teamkollegen gefeiert. Foto: Michael Treutner

Der TSV RSK Esslingen gewinnt das Aufsteiger-Duell mit 4:2 gegen den TSV Denkendorf. Beide stehen mit sechs Punkten im Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga.

Beim mit Spannung erwarteten Aufsteiger-Duell in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem TSV RSK Esslingen und dem TSV Denkendorf gab es beim 4:2 (2:1)- Erfolg der Heimmannschaft für die zahlreichen Zuschauer eine ganze Menge zu sehen. Von den sechs Toren fielen drei durch Elfmeter und es gab eine rote Karte. Schiedsrichterin Lilly Temme aus Tübingen, die von allen Seiten gelobt wurde, empfahl sich in diesem Spiel in ihrer ersten Bezirksliga-Saison durch ihre klaren Ansagen sowie ihr konsequentes Handeln für Weiteres.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.