1 Die Mannschaft des TSV Denkendorf dominiert das Spiel in Berkheim. Foto: dpa

Die Fußballer des TSV Denkendorf haben in der Kreisliga A, Staffel 1, mit 7:0 beim TSV Berkheim gewonnen. Damit holen die Denkendorfer den Meistertitel und sichern sich den Aufstieg in die Bezirksliga.















Link kopiert

Die Fußballer des TSV Denkendorf haben sich in der Kreisliga A, Staffel 1, den Meistertitel und somit den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. Die Mannschaft gewann am Samstagnachmittag mit 7:0 (3:0) beim TSV Berkheim. In der Tabelle schoben sich die Denkendorfer am letzten Spieltag der Saison am vorherigen Tabellenführer TV Unterboihingen vorbei.

Von Beginn an dominierten die Denkendorfer das Spielgeschehen auf dem Sportgelände Holzäcker. Bereits nach sieben Minuten erzielten sie den Führungstreffer. In der 23. Minute folgte das 2:0 und nur acht Minuten später das 3:0. Bereits zur Halbzeit hatten die Gäste den Sieg fast in der Tasche. Aber auch in der zweiten Hälfte ließen die Denkendorfer nicht nach und trafen noch vier weitere Male. Als der Schiedsrichter abpfiff, war die Freude bei den Spielern und beim Publikum riesig.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt wegen des Feiertags in der Dienstagsausgabe der Eßlinger Zeitung.