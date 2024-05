Fußball – Kreisliga A: TSV Berkheim springt zurück an die Spitze

TSV Berkheim springt zurück an die Spitze

1 Durchpusten: Berkheims Kapitän Sebastian Franken (links) setzt sich durch. Foto: /Herbert Rudel

Die Fußballer des TSV Berkheim siegen in einem kampfbetonten Derby gegen den TSV Denkendorf mit 3:0 und stehen erneut in der Kreisliga-A-Tabelle ganz oben.











Der Parkplatz am Kunstrasenplatz im Esslinger Stadtteil Berkheim füllte sich, als auf einmal aus der Ferne Gesang erklang und eine große blau-weiße Fahne aus dem Waldweg hervorragte. Die zahlreichen Berkheimer Fans und Jugendspieler liefen zusammen ins Stadion, stimmten „Hurra, Hurra, die Berkheimer sind da“ an und machten hinter dem Zaun 90 Minuten lang Stimmung. Die Fußballer des TSV Berkheim dankten es ihnen und bezwangen im Kreisliga-A-Derby den Achten TSV Denkendorf mit 3:0 (0:0). Danach feierten die TSV-Spieler springend mit den Fans die erneute Tabellenführung. Wohl wissend, dass Aufstiegskonkurrent VfB Reichenbach beim TSV Wernau lediglich 1:1-Unentschieden gespielt hatte und Berkheim dadurch wieder mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze steht.