Fußball – Kreisliga A: TSV Baltmannsweiler: Kopf hoch und weitermachen

1 Köngens Stürmer Michael Rüttinger springt am höchsten und erzielt per Kopf nach einer Ecke von der rechten Seite den 3:2-Führungstreffer. Foto: /Robin Rudel

Im Kellerduell der Kreisliga A bezwingen die Fußballer des TSV Köngen II den Tabellennachbarn TSV Baltmannsweiler in einer hart umkämpften Partie mit 3:2.











Link kopiert

Die Fußballer des TSV Baltmannsweiler unterlagen in der Begegnung gegen die zweite Mannschaft des TSV Köngen in der Kreisliga A in einem hart umkämpften Spiel mit 2:3 (2:1). Im Kellerduell zwischen Baltmannsweiler – rangiert nun auf dem 14. Platz – und Köngen II (Rang 13), ging es für beide Mannschaften darum, sich mit einem Sieg etwas aus der Abstiegszone zu befreien. Vor allem wollten die Baltmannsweilerer den Knoten platzen lassen und endlich wieder einen Dreier einfahren, denn in der Rückrunde hatten sie noch kein einziges Spiel gewonnen und insgesamt nur einen Punkt geholt.