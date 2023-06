1 Das Vater-Sohn-Trainerduo nach dem A-Liga-Aufstieg in der Saison 2021/22. Foto: /Herbert Rudel

Der Fußball-A-Ligist TSV Baltmannsweiler löst die Verträge des Trainerduos Ralf und Jan Nagel auf – neuer Trainer wird Sascha Gavranovic, der zuvor den TSV Harthausen trainierte. Trainer sowie Spieler sind von der Entscheidung des Vereins überrascht.















Link kopiert

In der Saison 2021/22 war das Trainerduo des TSV Baltmannsweiler, bestehend aus Spielertrainer Jan Nagel und dessen Vater Ralf Nagel als Co-Trainer, maßgeblich am Erfolg und am Aufstieg der TSV-Fußballer in die Kreisliga A beteiligt. Diese Woche verbreitete sich jedoch in der Gemeinde auf dem Schurwald das Gerücht, dass das Nagel-Duo das Team in der nächsten Runde nicht mehr trainieren wird.