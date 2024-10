Fußball-Kreisliga A: TSV Baltmannsweiler: Aufgeben gilt nicht

1 Die Baltmannsweilerer (in den gelben Trikots) wehren sich, aber verlieren erneut. Foto: /Herbert Rudel

Der VfB Reichenbach wird seiner Favoritenrolle gerecht und holt einen 6:1-„Pflichtsieg“ gegen das Tabellenschlusslicht der Fußball-Kreisliga A.











Link kopiert

Es war eine klare Sache. In der Fußball-Kreisliga-A siegte der Tabellendritte VfB Reichenbach deutlich gegen den Tabellenletzten TSV Baltmannsweiler mit 6:1 (3:0) und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Für die Baltmannsweilerer, die in der laufenden Saison alle Spiele verloren haben und mit null Punkten am Tabellenende stehen, stellt sich so langsam die Frage, wohin der Weg sie führt.