Fußball – Kreisliga A: TSG führt in der Rückrundentabelle

1 Torgarant auch in diesem Spiel: Esslingens Enes Coskun. Foto: Robin Rudel

Die Esslinger gewinnen nach Rückstand beim VfB Reichenbach mit 2:1.











Wenn der Tabellendritte gegen den Achten verliert, könnte man das als Überraschung bezeichnen. Wenn man in diesem Fall aber die Entwicklung der vergangenen Wochen anschaut, dann wundert man sich doch nicht mehr so sehr darüber, dass die TSG Esslingen in der Fußball-Kreisliga A zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg beim VfB Reichenbach kam. Die Rückrundentabelle sieht nach dem aktuellen Spieltag so aus: TSG Erster noch vor dem „echten“ Primus TSV RSK Esslingen, Reichenbach Zehnter.