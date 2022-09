TSG dreht in Unterzahl auf

Beide Teams tun sich lange schwer, in der zweiten Hälfte gelingen der TSG Esslingen jedoch drei Treffer zum etwas zu hohen Sieg gegen die SGE Sirnau.















Michael Lattacher, der Coach TSG Esslingen, und Simon Baur, der Co-Trainer der SG Eintracht Sirnau, fassten die erste Hälfte des Spiels ähnlich zusammen. Während Lattacher „ein sehr zähes Spiel“ sah, in dem „beide Mannschaften gut standen und wenig Torchancen zuließen“, sagte Baur: „Die erste Hälfte war chancenarm, das 0:0 zur Pause war völlig in Ordnung.“ Am Ende gewann die TSG das Stadtderby der Fußball-Kreisliga A mit 3:0, bleibt Tabellenführer und die Überraschungsmannschaft der Liga.