5:5 im Duell Aufsteiger gegen Absteiger Nellingen, Abbruch und Hubschraubereinsatz in Esslingen.















In der Kreisliga-A-Partie zwischen Aufsteiger TSV Baltmannsweiler und Absteiger TV Nellingen gab es zehn Tore zu bejubeln – am Ende verzeichnete jedes Team beim 5:5-Unentschieden fünf Treffer. Mit dem Punktgewinn werden die Gäste aus Nellingen deutlich zufriedener sein, sie holten in den letzten Minuten noch einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Zudem gab es in der heißen Schlussphase noch zwei Mal Gelb-Rot für das Team aus Baltmannsweiler.