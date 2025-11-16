Fußball – Kreisliga A: TB Ruit ist zurück in der Erfolgsspur

TB Ruit ist zurück in der Erfolgsspur

1 Ruits Moritz Hofmann versucht, den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Foto: Michael Treutner

Der TB Ruit gewinnt in der Fußball-Kreisliga A verdient mit 4:2 gegen den TSV Wendlingen und hält damit den Anschluss an die Tabellenmitte.











Link kopiert

Der TB Ruit errang gegen den TSV Wendlingen in der Fußball-Kreisliga A einen wichtigen 4:2 (0:1)-Sieg und ist damit nach fünf sieglosen Spielen wieder in der Erfolgsspur. Ruits Trainer Pascal Rückle resümierte: „Der Sieg geht in Ordnung und ist verdient. Es tut uns gut, dass wir jetzt wieder Aufwind haben und hoffen, dass wir die nächsten Spiele so weitermachen können.“ Es war ein spannendes, schnelles und für die wenigen Zuschauer bei anhaltendem Nieselregen abwechslungsreiches Spiel.