1 Ein Zweikampf zwischen Wernaus Patrick Schnitt (links) und VfBO- Stürmer Ibrahima Sane, der in der erste Hälfte ein wunderschönes Tor erzielt. Foto: /Herbert Rudel

Der VfB Oberesslingen/Zell bezwingt den TSV Wernau im Top-Spiel der Kreisliga A, Staffel 1, bei drückenden Temperaturen mit 3:1.

Esslingen - Drei Spiele und drei Siege – besser konnte der Start des VfB Oberesslingen/Zell in die Saison der Kreisliga A, Staffel 1, nicht ausfallen. Zum Abschluss der Englischen Woche wurde am Sonntag der bisherige Spitzenreiter TSV Wernau mit 3:1 (2:0) besiegt. Der VfBO führt nach dem 3. Spieltag jetzt die Tabelle als einziges Team ungeschlagen an.