Fußball – Kreisliga A: SG Eintracht Sirnau steckt im Keller fest
1
VfBOEZ-Kicker Yasin Kaya (am Ball) setzt sich gegen zwei Sirnauer durch und trifft zum 1:0. Foto: Michael Treutner

Der VfB Oberesslingen/Zell siegt gegen Sirnau in der Fußball-KLA mit 2:0 und holt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Für die SGE wird es zunehmend enger.

Sowohl der VfB Oberesslingen/Zell als auch die SG Eintracht Sirnau stecken im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A. Am Ende entschied der VfBOEZ die Begegnung mit 2:0 (0:0) für sich und verbessert sich damit um einen Platz auf Rang elf. Der VfBOEZ und hat nun sechs Punkte Abstand auf den Relegationsrang 14, die SGE dagegen droht noch tiefer unten rein zu rutschen. Da jedoch auch der TSV Notzingen dem SC Altbach unterlag, bleibt die SGE vorerst auf einem Nichtabstiegsplatz.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.