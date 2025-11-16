Fußball – Kreisliga A: SG Eintracht Sirnau steckt im Keller fest

1 VfBOEZ-Kicker Yasin Kaya (am Ball) setzt sich gegen zwei Sirnauer durch und trifft zum 1:0. Foto: Michael Treutner

Der VfB Oberesslingen/Zell siegt gegen Sirnau in der Fußball-KLA mit 2:0 und holt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Für die SGE wird es zunehmend enger.











Sowohl der VfB Oberesslingen/Zell als auch die SG Eintracht Sirnau stecken im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A. Am Ende entschied der VfBOEZ die Begegnung mit 2:0 (0:0) für sich und verbessert sich damit um einen Platz auf Rang elf. Der VfBOEZ und hat nun sechs Punkte Abstand auf den Relegationsrang 14, die SGE dagegen droht noch tiefer unten rein zu rutschen. Da jedoch auch der TSV Notzingen dem SC Altbach unterlag, bleibt die SGE vorerst auf einem Nichtabstiegsplatz.