Fußball – Kreisliga A – Saisonvorschau: „Die Liga ist stärker geworden“

1 Könnte auch in dieser Saison am 10. Spieltag wieder ein Top-Spiel werden: TSG Esslingen gegen den VfB Reichenbach. Foto: /Robin Rudel

In der Fußball-Kreisliga A 1 gab es in der Vorsaison eine Überraschung. Dieses Mal zeichnet sich eine hochwertige Spitzengruppe ab.











Link kopiert

Die Liga ist stark. Manch einem Fußballtrainer zufolge so stark wie in den vergangenen Jahren nicht mehr. Mehrere Teams haben Ansprüche auf die vorderen Ränge, niemand will absteigen. Nach 30 Spieltagen, also Anfang Juni 2025, werden alle Entscheidungen gefallen sein – und auch der Nachfolger des Überraschungsmeisters TSV Berkheim feststehen. Los geht die Fußball-Kreisliga A am Sonntag.