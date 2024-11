Fußball-Kreisliga A: Remis der Verfolger in Wernau

1 Kampf um jeden Ball und Zentimeter. Foto: /Robin Rudel

In Wernau trafen zwei Fußballteams aufeinander, die nach den jeweils enttäuschenden Platzierungen in der Vorsaison um Wiedergutmachung bemüht sind und dies auch bisher zeigen. Das Duell in der Kreisliga A 1 zwischen dem Dritten TSV Wernau und dem Vierten TSV Denkendorf endete nach mehr als 90 Minuten 2:2 (2:2). Tabellarisch bedeutet dies, dass der seitherige Fünfte TSV Wendlingen durch seinen Erfolg in Ruit nun an beiden vorbeizog. Da die ersten sechs Mannschaften in dieser Staffel jedoch nur sieben Punkte auseinander liegen, bestehen mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf durchaus noch alle Chancen.