Fußball – Kreisliga-A-Relegation: VfB Oberesslingen/Zell macht es richtig spannend

1 VfBOEZ-Spieler Emre Gündüz setzt sich gegen Scharnhausens Yonathan Semere durch. Foto: Herbert Rudel

Der VfB Oberesslingen/Zell gewinnt das erste Fußball-Relegationsspiel zur Kreisliga A gegen den TSV Scharnhausen – Zweiter der B-1-Liga – in der Nachspielzeit mit 3:2.











Link kopiert

Die Fußballer des VfB Oberesslingen/Zell – Relegationsplatz 14 in der KLA 1 – siegten gegen den TSV Scharnhausen (Zweiter der Kreisliga B 1) im Relegationsspiel zur Kreisliga A mit 3:2 (1:1). Der Jubel bei Spielern, Offiziellen und Fans von Oberesslingen/Zell war deshalb am Ende des Entscheidungsspiels riesengroß – und nicht nur die Spieler lagen sich in den Armen. Buchstäblich in letzter Sekunde hatte das Team des VfBOEZ die Begegnung für sich entschieden, denn der Schiedsrichter pfiff das Spiel unmittelbar nach dem Siegtor von Oberesslingen/Zell ab.