Fußball – Kreisliga-A-Relegation: Notzingen schafft endlich den Aufstieg

1 Ausgelassene Freude bei den Notzingern und Frust bei den VfBOEZ-Akteuren direkt nach Spielschluss. Foto: Michael Treutner

Im finalen Showdown verliert der VfB Oberesslingen/Zell in der Fußball-Relegation zur KLA gegen den TSV Notzingen – Zweiter der B-2-Liga – deutlich mit 2:6.











Link kopiert

Es war alles angerichtet für den Schlusspunkt der Relegation zur Kreisliga A: tolle Organisation durch den ausrichtenden TV Unterboihingen, strahlender Sonnenschein, hohe Temperaturen, viele Zuschauer sowie gute Platzverhältnisse. Umso größer dann die Enttäuschung bei den zahlreichen Anhängern, Funktionären und Kickern des VfBOEZ über den Verlauf der Partie und die verpasste Chance, den Klassenverbleib in der Kreisliga A 1 definitiv zu sichern. Durch die 2:6 (1:2)-Niederlage gegen den TSV Notzingen (Zweiter der KLB 2) ist der VfBOEZ – Relegationsplatz 14 in der KLA 1 – eigentlich abgestiegen, kann nun aber noch darauf hoffen, dass der 1. FC Eislingen am Sonntag um 15 Uhr die finale Begegnung um den Aufstieg in die Landesliga gegen die SpVgg Holzgerlingen gewinnt und der schwere Gang nach unten dadurch für den VfBOEZ vermieden werden kann.