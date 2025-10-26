Fußball – Kreisliga A: Reichenbach zeigt „eine gute Reaktion“

1 Haris Banu kommt zum Kopfball, rein geht aber auch dieser Ball nicht. Foto: Carsten Riedl

Im Derby der Fußball-Kreisliga A zwischen dem VfB Reichenbach und dem TV Hochdorf fallen keine Tore, dennoch macht der VfBR einen Schritt nach ganz vorne.











Der VfB Reichenbach, der nach einem sehr guten Saisonstart zuletzt in der Fußball-Kreisliga A etwas schwächelte, zeigte im Nachbarschaftsduell mit dem TV Hochdorf laut Spielertrainer Moritz Gutmann „eine richtig gute Reaktion“ auf die Auftritte der vergangenen Wochen und machte damit trotz des 0:0-Unentschiedens „einen Schritt in die richtige Richtung“. Da zeitgleich der TV Unterboihingen in Wendlingen verlor, steht der VfBR wieder an der Tabellenspitze.