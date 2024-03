Fußball – Kreisliga A: Reichenbach setzt mit Glück die Siegesserie fort

1 Die Reichenbacher Spieler bejubeln den Treffer zum 2:0 durch Ahmet Ince. Foto: /Herbert Rudel

In einem harten Fußballspiel mit vielen Fouls siegt der VfB Reichenbach in der Kreisliga A gegen den TV Nellingen mit 2:1 und bleibt Tabellenerster.











Mit viel Glück siegte der VfB Reichenbach in der Fußball Kreisliga A zuhause gegen den TV Nellingen mit 2:1 (2:0) und bleibt Tabellenführer. Aufgrund der Tabellensituation hatte man ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, denn den VfB Reichenbach und den TV Nellingen trennten lediglich fünf Punkte. Doch was den Zuschauern in den ersten 20 Minuten geboten wurde, erfüllte die Erwartungen in keiner Weise. Das Spiel war eher harmlos und spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Auf beiden Seiten fehlten die spielerischen Ideen und der Druck nach vorne, sodass es beiden Torhütern fast langweilig wurde. In der 24. Minute gelang es dann dem VfBR doch das Mittelfeld zu überbrücken und vor das Tor des TVN zu stürmen. Reichenbachs Daniel Riela traf unhaltbar für Nellingens Keeper zum 1:0. Das Führungstor gab den Reichenbachern Auftrieb. Sie spielten nun technisch besser als zu Beginn und überwanden die TVN-Defensive immer öfter. Nach einem Foul im Nellinger Strafraum gab es Elfmeter. Das war die Chance für Reichenbach, die Führung auszubauen – aber Nellingens Torwart Frederic Esselmann war auf der Hut und hielt den von Reichenbachs Riela geschossenen Strafstoß.