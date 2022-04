Der ASV Aichwald spielt gegen die SG Eintracht Sirnau nur 3:3.















Link kopiert

Trotz eines Hattricks von Nachwuchsspieler Leon Pfefferkorn kam der ASV Aichwald gegen die SG Eintracht Sirnau in der Staffel 1 nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus und verlor damit wichtige Punkte im Kampf um den Aufstiegsrelegationsrang. ASV-Trainer Jan Singer hob trotzdem das Positive hervor: „Meine Mannschaft hat super gekämpft und ich habe einen A-Jugendlichen, der mir den Glauben an die Standards zurückgegeben hat.“ Und weiter: „Sirnau hat sich diesen Punkt einfach verdient.“ Zwei seiner Tore erzielte Pfefferkorn per Kopf nach einer Ecke. Damit steht der ASV am Sonntag beim Topspiel in Denkendorf – der TSV gewann mit 6:3 beim TV Nellingen II – unter Druck. Eine Niederlage könnte schon das Aus im Kampf um den Aufstieg bedeuten. Diesen hat der VfB Oberesslingen/Zell durch eine 1:2-Niederlage beim TSV Deizisau II fast verspielt. Das goldene Tor für den TSV erzielte der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselte Nico Lauber in der Nachspielzeit. Spitzenreiter TV Unterboihingen holte beim 2:0-Sieg über den SC Altbach die nächsten drei Punkte auf dem Weg in die Bezirksliga.