Kreis Esslingen - Am Wochenende starten nun auch die Fußballer der Kreisliga A, Staffeln 1 und 3, in die Rückrunde. Im „Eröffnungsspiel“ am Sonntag (12.30 Uhr) empfängt der TSV Köngen II den VfB Oberesslingen/Zell. Der Tabellendritte gegen den Vorletzten – auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar. Doch VfBO-Coach Avdo Smajic warnt davor, zu leichtfertig in die Partie zu gehen. Sicherlich eine spannende Begegnung wird auch das Derby in der Staffel 3 zwischen dem TV Hochdorf und dem VfB Reichenbach am Sonntag (15.30 Uhr). Die beiden Teams sind nicht nur geografische Nachbarn. Auch in der Tabelle ist nur die TSG Salach zwischen dem Fünften und dem Dritten. „Das wird ein extrem schwieriges Spiel“, sagt VfB-Trainer Ioannis „Jonny“ Fotarellis. Exakt dieselben Worte verwendet Hochdorfs Coach Uli Thon, verweist dabei aber vor allem auf die dünne Personaldecke durch Corona-Fälle und Verletzungen.