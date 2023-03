1 Jan Nagel wird von Christoph Seifried verfolgt. Foto: /Herbert Rudel

Chancenwucher bringt TSV Baltmannsweiler im Schurwaldderby beim 2:2 gegen den ASV um den Sieg.















Eigentlich hatte sich der neue, alte Trainer des ASV Aichwald, Jan Singer, zum Wiedereinstieg einen Sieg im Schwurwaldderby gegen den TSV Baltmannsweiler in der Kreisliga A, Staffel 1, fest vorgenommen. Doch am Ende der Partie mussten die Gastgeber mit einem 2:2 (2:2)-Unentschieden zufrieden sein. Und dieser Punkt war, wenn man den gesamten Spielverlauf sieht, auch noch glücklich für den ASV. „Wir haben nie ins Spiel gefunden und müssen sagen, dass das Ergebnis am Ende für uns mehr als schmeichelhaft ist“, fasste Singer die 90 Minuten zusammen. „Baltmannsweiler hatte hinten raus doch noch einige klare Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden.“